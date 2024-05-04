Rusya, Zelenski'yi arananlar listesine aldı: Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Rusya, Zelenski'yi arananlar listesine aldı: Ukrayna'dan açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " İçişleri Bakanlığının Zelenski'nin sözde arananlar listesine alındığını açıkladığı yönündeki bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediği şüphesiyle tutuklanmasına ilişkin kararın gerçek olduğuna ve bu kararın 123 ülkede uygulanabilirliğine işaret edildi.

Rusya İçişleri Bakanlığının veri tabanında arananlar listesine doğum yeri ve tarihiyle birlikte adı konulan Zelenski'nin Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca arandığı belirtilmişti.​​​​​​​

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