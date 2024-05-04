İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'dan itidal çağrısı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in ateşkes önerisiyle ilgili olarak Hamas'tan resmi bir yanıt almadığını söyledi. Gantz, İsrailli yetkililere "itidalli davranmaları" tavsiyesinde bulundu.

İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz'dan itidal çağrısı

Hamas'tan ateşkes teklifine yanıt beklenirken  savaş kabinesi itidal çağrısı yaptı.

İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Bakanı Benny Gantz, İsrail'in ateşkes önerisiyle ilgili olarak Hamas'tan resmi bir yanıt almadığını vurguladı.

Gantz, öneriyle ilgili olarak İsrail medyasında ismi verilmeyen İsrailli yetkililere "itidalli davranmaları" tavsiyesinde bulundu.

Times of Israel tarafından yapılan açıklamada Gantz, "'Diplomatik kaynaklara' ve diğer tüm karar alıcılara resmi gelişmeleri beklemelerini, itidalli davranmalarını ve siyasi nedenlerle histerik olmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Times of Israel'e göre Gantz, Hamas'ın resmi bir yanıt vermesi halinde İsrail savaş kabinesinin bunu görüşmek üzere toplanacağını da sözlerine ekledi.

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