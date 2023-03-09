ABD'de 'kızamık' paniği: Bir kişi yakalandı, 20 bin kişi risk altında

ABD’nin Kentucky eyaletinde düzenlenen dini bir etkinlikte, yaklaşık 20 bin kişinin kızamık salgını riskine maruz kalmış olabileceği belirtildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, geçen ay Kentucky’nin Wilmore şehrindeki Asbury Üniversitesinde, Hristiyan bir grubun düzenlediği etkinliğe katılan birine daha sonra kızamık teşhisi konulduğu uyarısı yapıldı.



Açıklamada, "Eğer 17-18 Şubat'ta Asbury Üniversitesi toplantısına katıldıysanız ve kızamık aşınız yok veya tam değilse, 21 gün karantinaya girmeli ve kızamığı başkalarına bulaştırmamak için semptomlarını izlemelisiniz." denildi.



Açıklamada ayrıca aşılanmamış kişilerin kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı olmaları tavsiyesinde de bulunuldu.



Yetkililer, kızamık virüsünün solunum yoluyla aşırı bulaşıcı ve bu konuda geliştirilmiş aşılara rağmen dünya çapında özellikle çocuk ölümlerinde bu salgının ana neden olduğu konusunda uyarıyor.

Kızamık vakalarında korkutan artış Haberi Görüntüle