ABD'de 'kızamık' paniği: Bir kişi yakalandı, 20 bin kişi risk altında

ABD'de dini bir etkinliğe katılan bir kişiye kızamık teşhisi konuldu. Aynı etkinlikte bulunan yaklaşık 20 bin kişiye kızamık aşıları yok veya tam değilse 21 gün karantinaya girmeleri yönünde uyarı yapıldı.

ABD'de 'kızamık' paniği: Bir kişi yakalandı, 20 bin kişi risk altında

’nin Kentucky eyaletinde düzenlenen dini bir etkinlikte, yaklaşık 20 bin kişinin salgını riskine maruz kalmış olabileceği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, geçen ay Kentucky’nin Wilmore şehrindeki Asbury Üniversitesinde, Hristiyan bir grubun düzenlediği etkinliğe katılan birine daha sonra kızamık teşhisi konulduğu uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Eğer 17-18 Şubat'ta Asbury Üniversitesi toplantısına katıldıysanız ve kızamık aşınız yok veya tam değilse, 21 gün karantinaya girmeli ve kızamığı başkalarına bulaştırmamak için semptomlarını izlemelisiniz." denildi.

Açıklamada ayrıca aşılanmamış kişilerin kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı olmaları tavsiyesinde de bulunuldu.

Yetkililer, kızamık virüsünün solunum yoluyla aşırı bulaşıcı ve bu konuda geliştirilmiş aşılara rağmen çapında özellikle çocuk ölümlerinde bu salgının ana neden olduğu konusunda uyarıyor.

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