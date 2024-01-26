ABD'de nitrojen gazıyla ilk idam

1988'de bir vaizin eşini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğu Kenneth Eugene Smith'in nitrojen gazı ile infaz edildi.

Daha önce 2022'de eyaletin kendisini zehirli iğne ile öldürme girişiminden sağ kurtulan Smith, ABD'de bu yöntemle idam edilen ilk kişi oldu.

“Nitrojen hipoksisi” olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD’nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti.

"İNSANLIK DIŞI UYGULAMA"



Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith'in yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı.



Yeni ve ilk defa denenen bu infaz yöntemi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ölüm cezası uzmanları prosedürü "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Smith, idamından önce "Bu gece Alabama insanlığın geri adım atmasına neden oluyor" dedi.

Başsavcı, nitrojen gazı ile idamın etkili ve insani bir infaz yöntemi olduğunun kanıtlandığını aktardı.

DURDURMA ÇAĞRISI REDDEDİLDİ

İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı. Smith’in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

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