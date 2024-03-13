ABD’den Gazze’ye havadan 9’uncu yardım operasyonu

Operasyonda 2 C-130 tipi ve 1 C-17 Globlemaster III tipi uçağın yer aldığı aktarılan açıklamada, “ABD'ye ait C-17 ve C-130 uçakları 35 bin 712 gıda ve 28 bin 800 şişe suyu büyük bir ihtiyaç bölgesi olan Gazze'nin kuzeyine bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Gazze’ye havadan yardım operasyonlarının başladığı 2 Mart 2024'ten bu yana ilk kez C-17 Globlemaster III tipi uçağın kullanıldığına dikkat çekildi.