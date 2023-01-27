ABD'den Türkiye-İsveç-Finlandiya açıklaması: Kendi aranızda halledin

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonu sonrası Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yürüttüğü görüşmeleri askıya almasına ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirten Kirby, iki ülkenin NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu.



ÜÇLÜ MEKANİZMA TOPLANTISI ERTELENMİŞTİ

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Ankara'nın talebi üzerine Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü mekanizma toplantısı ertelenmişti. Bir sonraki toplantının Şubat ayında Brüksel’de yapılması planlanıyordu.

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda işleyen bir diyaloğa geri dönmek istediklerini belirtmiş, "Bu olmazsa İsveç'in NATO'ya katılması zorlaşacak, bunun da İsveç güvenliği için sonuçları olacak" demişti.