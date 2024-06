ABD'den Ukrayna Savaşı'nın kaderini değiştirecek karar

Rus güçlerinin iki yıl önce başlattığı işgal ile savaşa giren Ukrayna, Moskova'nın düzenli füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı Patriot ve NATO ülkelerinden gelen diğer hava savunma sistemleriyle korunuyor.



ABD hükümeti, Ukrayna kendisini Rusya'nın hava saldırılarına karşı korumaya yetecek kadar alana kadar Patriot hava savunma sistemleri için tüm siparişleri durdurmaya hazırlanıyor.



ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde beş ülkenin Ukrayna'ya Patriot ve diğer hava savunma sistemlerini göndermeyi kabul ettiğini söyledi.

"ÜRETİLEN HER ŞEY KİEV'E GİDECEK"



ABD'den hava savunma sistemlerinin teslimatını bekleyen diğer ülkelerin ise beklemesi gerecek. Çünkü Biden'ın açıklamasına göre Ukrayna'daki ihtiyaç karşılanana kadar "üretilen her şey" Kiev'e gönderilecek.



Financial Times'ın haberine göre karar hakkında bilgisi olan iki yetkili, ABD'nin yaptığı duyurunun Biden'ın Kiev'e olan bağlılığının altını çizdiğini söyledi.

TÜM AVRUPA'NIN İSTEDİĞİ SİSTEM



Polonya, Romanya, İspanya ve Almanya, teslim edilmek üzere Patriot sistemleri için siparişleri olan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.



NATO ülkelerinden oluşan bir koalisyon da ocak ayında bin Patriot füzesi siparişi vermişti.



İspanya, Yunanistan ve Romanya'nın cephaneliklerinde Patriot'lar bulunuyor ancak şimdiye kadar bu sistemlerin Ukrayna'ya devredilmesine izin vermediler.



PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?



ABD yapımı Patriot sistemleri Washington'un en gelişmiş hava savunma silahlarıdır. Bu sistem, gelen mermilere veya uçaklara önleyici füze ateşleyebilen bir radar sistemi ve mobil fırlatıcıdan oluşur.



Zelenski, bu sistemleri "günümüzde dünyanın en etkili hava savunma sistemi" olarak nitelendiriyor.



Ukrayna'da şu anda ABD ve Almanya tarafından sağlanan en az dört Patriot sistemi bulunuyor. Patriot sistemleri ve önleme füzeleri, savaşın başlangıcından bu yana Kiev'deki ve ülke çapındaki diğer şehirlerdeki önemli hükümet binalarının ve kritik altyapının korunmasına yardımcı oldu.