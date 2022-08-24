ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi hazırlığı

ABD yönetimi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklanacağını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.08.2022 - 06:14

ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi hazırlığı

Associated Press'e (AP) konuşan ABD'li yetkililer, Rusya ile savaşın 6. ayında 'ya yönelik yeni bir yardım paketi açıklanacağını bildirdi.

Yardım paketinin miktarının değişme ihtimali olduğunu belirten yetkililer, şu an için 3 milyar dolarlık bir paket hazırlandığını ve resmi duyurunun yapılacağını kaydetti.

Söz konusu paketin Ukrayna'nın bağımsızlık günü ve Rusya-Ukrayna savaşının 6. ay dönümü olan 24 Ağustos'ta açıklanacak olması ise dikkati çekti.

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