AB'de savunma harcamaları ilk kez 200 milyar doları aştı

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Danimarka dışında 26 AB ülkesinin verdiği bilgileri göz önünde bulunduran Avrupa Savunma Ajansının (EDA) raporuna göre, savunma harcamaları geçen sene ilk defa 200 milyar euroyu aşıp 214 milyar euroya ulaştı.



Üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,5'ini oluşturan miktar, 2020'ye göre yüzde 6 artışa karşılık geldi.



En fazla artış İtalya, Finlandiya, Yunanistan ve Slovenya'da görüldü.



EDA'nın yıllık raporunda "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşının ardından üye devletlerin açıklamaları, harcamalardaki artışların gelecek yıllarda da devam edeceğine işaret ediyor" değerlendirmesine yer verildi.



EDA üyeleri ayrıca ortak satın alma için daha fazla para harcadı. Bu miktar, yüzde 11'den yüzde 18'e yükseldi.

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ YETENEKLERE SAHİP DEĞİLİZ"

Avrupa Savunma Ajansının (EDA) yıllık konferansında konuşan Borrell, Ukrayna'daki savaşın AB için "acımasız bir uyanma alarmı" olduğunu belirtti.



Borrell, "Yıllarca savunmaya yetersiz düzeyde yatırım yaptığımız için askeri stoklarımızın hızla tükendiğini fark ettik. Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı da fark ettik. Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz" ifadesini kullandı.

MERKEL'DEN ÖZELEŞTİRİ

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr'in 2014'ten sonra daha iyi silahlarla donatılması için kendisini yeterince zorlamadığı konusunda öz eleştiride bulundu.



Rusya'nın Kırım'ı 2014'teki yasa dışı ilhakı ve NATO'nun Baltık ülkelerinde konuşlanmış askerleri olması sonrası Rusya'nın G8'den çıkarıldığını hatırlatan Merkel, "Ancak Rusya'nın saldırganlığına biz de daha hızlı tepki vermeliydik" dedi.



Merkel, Bundeswehr'in 2014'ten sonra daha iyi silahlarla donatılması konusunda kendisini yeterince zorlamadığı konusunda öz eleştiride bulundu.