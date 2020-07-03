AB'den Covid-19 tedavisinde "Remdesivir"in kullanımına onay

Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının tedavisinde "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımına onay verdi.

Anadolu Ajansı 03.07.2020 - 14:26 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 14:27

AB'den Covid-19 tedavisinde "Remdesivir"in kullanımına onay

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Corona virüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stoğunu ABD aldı

Corona virüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stoğunu ABD aldı

AB Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir'in satışına izin verildiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle bilimsel verilerin hızlı biçimde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere AB'den onay alan ilk ilacın Remdesivir olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kararın Avrupa İlaç Ajansı tavsiyesi ve üye ülkelerin onayı ile alındığı bildirildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Covid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.

Covid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürülmüştü.

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