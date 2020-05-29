AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk kredi onayı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile yapılan makro-finansal destek programı kapsamında 500 milyon euroluk kredi dilimini serbest bıraktı.

Anadolu Ajansı 29.05.2020 - 14:12

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Komisyon, Ukrayna'ya makro-finansal destek programı çerçevesinde 500 milyon euroluk kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin Ukrayna'ya 2014 yılından itibaren toplam 3,8 milyar euro kredi sağladığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle de ülkeye 1,2 milyar euroluk ilave finansal destek verileceği anımsatıldı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

Söz konusu kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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