Cumartesi günü Deyri or yakınlarındaki "El Ömer" petrol sahasında gerçekleşen törende ABD'li ve YPG'liler DAEŞ'e karşı zaferi simgeleyen bir anıt dikti. Törene ABD'li diplomat William Roebuck da katıldı. Roebuck, ABD'nin DAEŞ terör örgütüne karşı Suriye'deki ortaklarına desteğinin süreceğinin sözünü verdi.
Roebuck konuşmasında Suriye Demokratik Güçleri'ni DAEŞ'e karşı zaferinden dolayı tebrik ettiğini söyledi. YPG adına konuşan Şahin Cilo ise başta Afrin olmak üzere derhal Suriye'den çıkmaları için çağrı yapıyoruz diyerek Türkiye'yi hedef gösterdi.
ABD’li diplomat YPG kutlamasında
NTV HaberDünya
Suriye Demokratik Güçleri DAEŞ'e karşı ilan ettiği zaferi törenle kutladı. Kutlamaya ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'den sorumlu diplomatı William Roebuck da katıldı. Roebuck, ABD'nin Suriye Demokratik güçleri'ne desteğinin süreceğini söyledi.
Cumartesi günü Deyri or yakınlarındaki "El Ömer" petrol sahasında gerçekleşen törende ABD'li ve YPG'liler DAEŞ'e karşı zaferi simgeleyen bir anıt dikti. Törene ABD'li diplomat William Roebuck da katıldı. Roebuck, ABD'nin DAEŞ terör örgütüne karşı Suriye'deki ortaklarına desteğinin süreceğinin sözünü verdi.