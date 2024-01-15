ABD'li heyetten seçim sonrası Tayvan ziyareti

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley, eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg ve ABD'nin Ada'daki defakto temsilciliği niteliğindeki Tayvan Amerikan Enstitüsü Başkanı Laura Rosenberger, akşam saatlerinde Tayvan'a ulaştı.



Tayvan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, heyetin, üç gün sürecek ziyarette, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in yanı sıra diğer üst düzey hükümet yetkilileri ve siyasi liderlerle görüşmeler yapacağı belirtildi.



Tayvan Amerikan Enstitüsü'nden yapılan açıklamada da, iki eski üst düzey yetkilinin, "ABD hükümetinin ricasıyla kendi özel kapasiteleri içinde Tayvan'ı ziyaret ettikleri" kaydedildi.



Hadley, 2005-2009 yıllarında eski ABD Başkanı George W. Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmıştı.



Steinberg ise eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2009 ile 2011 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.



Washington yönetimi, Tayvan lideri Tsai'in ilk kez seçildiği 2020'deki başkanlık seçiminin ardından "gayriresmi" nitelikteki benzer bir heyeti Ada'ya yollamıştı.



Heyetin ziyaretinin, ABD'li yetkililerin Tayvan ile resmi nitelik taşıyabilecek temaslarda bulunmasına itiraz eden Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.



Çin Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Tayvan'daki seçimlerin ardından yayımladığı kutlama mesajı dolayısıyla Washington yönetimini protesto etmişti.



Çin'in kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.



Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.