ABD'li rektörlere Gazze baskısı

Gazze savaşı dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetimlerini zor durumda bıraktı. Kampüs eylemleri yüzünden Pennsylvania Üniversitesi rektörü istifa etmek zorunda kaldı. Harvard ve MIT'nin rektörleri de baskı altında.

ABD'li rektörlere Gazze baskısı

Amerika Birleşik Devletlerinin 3 seçkin üniversitesinin rektörleri, kampüslerdeki Filistin gösterileriyle ilgili ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu'nda ifade verdi.

Geçen hafta yapılan ve 5 saat süren sorguda Pennsylvania Üniversitesi rektörü Liz Magill, gösterilerin "ifade özgürlüğü sınırları içinde" olduğunu söyledi.

Rektör Magill, öğrencilerin karşıtı söylemlerine katılmadığını vurguladı ancak kampüste ifade özgürlüğünü korumaya kararlı olduğunu belirtti.

Harvard ve MIT yöneticileri de benzer ifadeler kullandı.

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Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bu açıklama antisemitizm suçlamalarına yol açtı.

Kongre'nin 70 üyesi, rektörleri görevden almaları için 3 üniversitenin yönetim kurullarına çağrıda bulundu.

Magill, Hamas-İsrail savaşı yüzünden Amerika'da istifa etmek zorunda kalan ilk üniversite yöneticisi oldu.

Temsilciler Meclisinin cumhuriyetçi üyesi Elise Stefanik istifa haberinden sonra "Biri gitti, kaldı iki." diyerek Harvard ve MIT'yi işaret etti.

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