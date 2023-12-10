ABD'li rektörlere Gazze baskısı

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bu açıklama antisemitizm suçlamalarına yol açtı.



Kongre'nin 70 üyesi, rektörleri görevden almaları için 3 üniversitenin yönetim kurullarına çağrıda bulundu.



Magill, Hamas-İsrail savaşı yüzünden Amerika'da istifa etmek zorunda kalan ilk üniversite yöneticisi oldu.



Temsilciler Meclisinin cumhuriyetçi üyesi Elise Stefanik istifa haberinden sonra "Biri gitti, kaldı iki." diyerek Harvard ve MIT'yi işaret etti.

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