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ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de ateşkes teklifine Rusya ve Çin'den veto

ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve rehine takası ile acil ateşkes öneren teklif, Rusya ve Çin tarafından veto edildi. İki ülkenin, Gazze'de ateşkesi, rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen tasarıyı reddetmesi nedeniyle karar konseyden geçemedi.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de ateşkes teklifine Rusya ve Çin'den veto

ABD tarafından sunulan, 'de ateşkes ve rehine takasını içeren öneri, Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reddedildi.

ve , BMGK'da ABD'nin Gazze'de ateşkesi, rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını reddetti.

Karar, konseyden geçemedi.

Rusya Büyükelçisi, BMGK üyelerinin tamamını ABD tasarısına karşı oy vermeye çağırdı.

Moskova, Washington'u İsrail'e baskı yapmayan "ikiyüzlü bir gösteri" yapmakla suçladı.

Hem Rusya hem de Çin, "derhal ve sürekli ateşkesin zorunluluğundan" söz eden ve Hamas'ın 7 Ekim saldırısını kınayan karara karşı veto hakkını kullandı. 

Vetolara ilişkin ilk açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. 

Macron, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından Fransa'nın yeni "BM Gazze ateşkes" kararı üzerinde çalışacağını duyurdu.

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