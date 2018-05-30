ABD'nin 2017 yılına ait "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu", ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.
200 ülkenin yer aldığı, Amerika’ya dair bölümün bulunmadığı raporda, Türkiye dini özgürlükler konusunda eleştirildi.
Türkiye'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda kişinin görevlerine son verildiğinin belirtildiği raporda, İzmir’de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson’un tutukluluğuna ve yargı sürecine geniş yer ayrıldı.
Azınlıkta bulunan dinlerin durumuna vurgu yapılan raporda, cemevlerinin ibadethane olarak tanınmaması da dile getirildi.
ABD’nin dini özgürlükler raporunda Türkiye’ye eleştiri
NTVDünya
ABD’de 20. si yayınlanan raporda Türkiye, dini özgürlükler konusunda eleştirildi.
ABD'nin 2017 yılına ait "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu", ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.