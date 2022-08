ABD'nin First Lady'si Jill Biden Covid-19'a yakalandı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'li First Lady Jill Biden'ın yeni tip corona virüs hastalığına yakalandığı ve "soğuk algınlığı benzeri semptomlar" yaşadığını söyledi.



71 yaşındaki Jill Biden’ın sözcüsü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady’nin dün geç saatlerde semptomlar geliştirmeye başladığı ve bir PCR testi sonucu pozitif çıkmadan önce, hızlı antijen testlerinde iki kez negatif test ettiği bildirdi.



Alexander, Biden'a Pfizer'in antiviral ilacı Paxlovid'in kürünün reçete edildiğini belirterek, "First Lady çift doz aşı ve çift doz güçlendirici aşı oldu. Sadece hafif semptomlar yaşıyor" dedi.



First Lady Jill Biden'ın soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösterdiği açıklandı.

EN AZ BEŞ GÜN KARANTİNADA KALACAK

Bununla birlikte Biden’ın şu anda Güney Carolina’da bulunan özel bir mülkte kaldığı ve en az beş gün karantinada tutulacağı aktarıldı. Alexander, Biden’ın ilerleyen zamanlarda corona virüs testlerinde iki kez arka arkaya negatif çıkması durumunda Beyaz Saray’a dönebileceğini söyledi.



Öte yandan, First Lady'nin Covid-19 teşhisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın virüse yakalanmasından haftalar sonra geldi. ABD Başkanı da eşi gibi Paxlovid kürü ile tedavi edilmişti.



PAXLOVİD İLACI HAKKINDA



ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca 23 Aralık'ta "acil kullanım" onayı verdi. FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Covid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.



Biden'ın çiftinin tedavisinde kullanılan Paxlovid ilacının hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığı duyurulmuştu.

Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.



"Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulan ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılıyor.



HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 89 AZALTIYOR



Pfizer, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıkladı.