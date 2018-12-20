ABD yönetiminin Suriye'deki askeri birliklerini çekmeye başlayacağını açıklaması sahadaki “ortağı” YPG/PKK’da şaşkınlığa sebep oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanması Suriye gündemini hareketlendirdi.
Trump ve ABD’li askeri yetkililerin paylaşımlarının ardından YPG/PKK'ya ait ya da örgüte yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları büyük ölçüde duruma sessiz kaldı. Bazı hesaplarda ise ABD’nin örgütü yüz üstü bıraktığı yorumları yapıldı.
Kuzeydoğu Suriye’deki yerel medya mensupları mesajları yanıtsız bırakan örgüt elebaşlarına ulaşamadı.
Anadolu Ajansı’nın Haseke’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK elebaşları örgüt işgalindeki yerleşimlerde sözde yerel idarelere talimatlar göndererek kitle gösterileri düzenlemelerini istedi.
Öte yandan Deyrizorda’ki Beşşar Esed rejimi güçleri, ilin kontrol ettikleri kısmında, Amerikan yönetiminden gelen açıklamaları havaya silahla ateş açarak kutladı.
ABD’nin Suriye’den çekilme açıklaması YPG/PKK’yı şaşkına çevirdi
Anadolu AjansıDünya
ABD yönetiminin Suriye’deki askeri güçlerini çekeceği yönündeki açıklaması terör örgütü YPG/PKK’da şaşkınlığa neden oldu.
ABD yönetiminin Suriye'deki askeri birliklerini çekmeye başlayacağını açıklaması sahadaki “ortağı” YPG/PKK’da şaşkınlığa sebep oldu.