İsrail Lübnan'ın güneyindeki aracı vurdu, bir Hizbullah üyesi öldü

Lübnan devlet medyasının bildirdiğine göre İsrail'in bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Hizbullah üyesi öldü.



Resmi NNA haber ajansı, vurulan aracın güney Tyre bölgesindeki Al-Shahabiya kasabasının dış mahallelerinden geçtiğini söyledi.



Haberde ayrıca İsrail'in Khiam kasabasına bir saldırı düzenlediği bildirildi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein'ın bugün, İsrail ile Hizbullah arasında tırmanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'e gitmesi planlanıyordu.



Gazze'de savaşın başladığı geçen ekim ayından bu yana her gün karşılıklı ateş açılıyor ve ortak sınırın her iki tarafında da binlerce sivil yerinden edildi.



Washington, geçen hafta üst düzey bir Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından ciddi bir tırmanıştan korkuyor.

Bu suikast, Hizbullah'ın kuzey İsrail'e yüzlerce roket ve insansız hava aracı fırlatmasına yol açmıştı.

İki taraf arasında en son 2006 yılında "tam anlamıyla" bir çatışma yaşanmıştı.