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Açlık krizi büyüyor: "Gazze'de neredeyse hiç gıda yok"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de neredeyse hiç gıdanın olmadığını ve milyonlarca kişinin açılıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Açlık krizi büyüyor: "Gazze'de neredeyse hiç gıda yok"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan 'deki son duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'de şu anda neredeyse hiç yok." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, bazı çocukların yetersiz beslenme sorunuyla, bazılarının ise açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, milyonlarca kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Gazze'ye, daha fazla insani yardımın hızla ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiği belirtildi.

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