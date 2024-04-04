Açlıktan ölmek üzere 159 hayvan bulundu, bir yıl hapis ceza verildi

Fransa'da Nice Temyiz Mahkemesi, evlerinde açlıktan ölmek üzere 159 kedi ve köpek bulunan çiftin davasında kararını açıkladı.



Mahkeme, çiftin yeni hayvan sahiplenmesini ve hayvanlarla ilgili bir dernekte faaliyetlere katılmasını kalıcı olarak yasakladı.



Söz konusu 159 hayvana kötü muamele yapmakla suçlanan çift, 1 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, çiftin Nice'de Hayvanları Koruma Derneğine (ARPA) 82 bin 500 euro ve Grasse kentindeki Hayvan Koruma Derneğine (SPA) yaklaşık 20 bin euro ödemesini hükmetti.



Söz konusu çift, mahkeme çıkışında, adaletsiz bir karar alındığını ve evcil hayvanlarını bebekleri gibi sevdiğini belirterek, "Bu kararla bizi öldürmek istiyorlar" açıklamasında bulundu.



Çiftin karara itiraz edeceği bildirildi.



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Nice'de bir çiftin apartman dairesinde Temmuz 2023'te dışkı, idrar ve böceklerin arasında açlıktan ölmek üzere olan evcil hayvanlar tespit edilmişti.



Dairede bir poşet, kutu ve kartonlarda çürüyen ölü hayvanlar da bulunmuş, 22 derneğin sahip çıktığı hayvanların tedavisi için yüklü miktarda para harcanmıştı.



Yaklaşık 20 hayvan koruma derneği, çifte karşı açılan davada sivil taraf olmuştu.



Dava sürecinde, zanlılardan biri sokakta terk edilen kedi ve köpekleri evine aldıktan sonra kendisini başa çıkamayacağı bir durumun içinde bulduğunu anlatmıştı.



Bir psikiyatrist, zanlılardan birine "Nuh sendromu" teşhisi koydu. Bu sendromu taşıyanların, çok sayıda hayvanı evinde biriktirdiği biliniyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin