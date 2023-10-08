Afganistan büyükelçiliklerinde konsolosluk hizmetleri askıya alındı

Afganistan, Viyana ve Londra büyükelçiliklerindeki hizmetleri askıya aldı.

Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü" Abdul Kahar Balkhi, X sosyal medya platformundan, Afganistan'ın Viyana ve Londra büyükelçiliklerine ilişkin açıklama yaptı.



Viyana ve Londra büyükelçiliklerindeki çalışmaların şeffaf ve koordineli bir şekilde yapılmadığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle söz konusu bu büyükelçiliklerdeki pasaport ve vize işlemleri gibi konsolosluk hizmetlerinin 8 Ekim'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

