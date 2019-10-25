Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın 4. bölgesinden geçen istihbaratçıları taşıyan araç konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 3 istihbaratçıyla, 2 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Hogyani, 6 istihbaratçıyla, 15 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı, Taliban üstlendi.