Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogani, silahlı 5 kişinin Celalabad Havaalanı yakınındaki bir özel şirket binasına saldırdığını belirtti.

Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise şirketin giriş kapısında önce bir patlama yaşandığını, ardından silahlı saldırı gerçekleştiğini aktardı.