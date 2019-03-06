Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogani, silahlı 5 kişinin Celalabad Havaalanı yakınındaki bir özel şirket binasına saldırdığını belirtti.
Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları ise şirketin giriş kapısında önce bir patlama yaşandığını, ardından silahlı saldırı gerçekleştiğini aktardı.
Afganistan'da özel bir şirkete saldırı: 17 ölü
Anadolu AjansıDünya
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrindeki özel bir şirket binasına düzenlenen saldırıda 17 sivil öldürüldü.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogani, silahlı 5 kişinin Celalabad Havaalanı yakınındaki bir özel şirket binasına saldırdığını belirtti.