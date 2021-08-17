Afganistan’ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban’ın beni öldürmesini bekliyorum

Afganistan’ın ilk kadın belediye başkanı aktivist Zarifa Ghafari, Taliban’ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından hayatından endişe ettiğini söyledi.

ntv.com.tr 17.08.2021 - 10:50

Afganistan’ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban’ın beni öldürmesini bekliyorum

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Taliban’ın ilerleyişi karşısında Afgan hükümetinin düşmesi ve başkent Kabil’de örgütün yönetimi ele geçirmesi ile birlikte başta kadınlar olmak üzere pek çok aktivist yaşamlarından endişe duyuyor.

Afganistan’ın ilk kadın belediye başkanı ve aktivist Zarifa Ghafari de bu kadınlardan biri. 

Maydan Wardak vilayetinin belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban örgütünün yönetimi ele geçirmesinin ardından kendisinin ve ailesinin hayatından endişe duyduğunu açıkladı.

"OTURDUM VE GELMELERİNİ BEKLİYORUM"

Ghafari, “Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?” dedi.

AFGANİSTAN'IN GELECEĞİNDEN UMUTLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ghafari, Taliban’ın Kabil’e girmesinden üç hafta önce News’dan Michael Day’e yaptığı açıklamalarda ülkesinin geleceiği için iyimser olduğunu söylemişti.

Ghafari, “Genç insanlar olan bitenin farkında. Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler” demişti.

Taliban, şimdiye kadar 27 yaşındaki Ghafari’yi pek çok kere öldürmekle tehdit etti. Bu tehditler ve siyasi olarak artan popülerliğinden sonra, hükümet daha güvenli olacağını düşünerek Ghafari’ye savunma bakanlığında yeni bir görev verdi.

Babası General Abdul Wasi Ghafari ise geçen kasım ayında idam edilmişti.

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