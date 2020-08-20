Afrika Birliği'nden 20 milyon Covid-19 testi kampanyası

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, kıtadaki salgın eğrisinin yavaşça bükülmeye başladığını, geçen hafta enfeksiyon artış oranının yüzde 13'ten yüzde 7'ye düştüğünü belirtti.



Yeni kampanya kapsamında kasıma kadar 20 milyon test yapılmasını amaçladıklarını ifade eden Nkengasong, kıtadaki virüsün ne ölçüde yayıldığını tam olarak bilemediklerini söyledi.

İYİLEŞENLERİN ORANINDA ARTIŞ



Nkengasong, iyileşenlerin oranının da yüzde 72'den yüzde 76'ya çıktığını aktardı.



Toplantıda söz alan Afrika Birliği Enerji ve Altyapı Komiseri Amani Abou-Zeid, salgın nedeniyle turizmde 25 milyar dolar, havacılık sektöründe ise 8 milyar dolar gelir kaybı oluştuğunu aktardı.

KITADA ŞİMDİYE KADAR 26 BİN 700 KİŞİ VİRÜSTEN ÖLDÜ



Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, kıtada şimdiye kadar 1 milyon 152 bin kişi virüse yakalanırken 26 bin 700 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.