Afrika ülkeleri borçları için ihtiyaç duyduklarından yüzde 500 daha fazlasını ödüyor

Aşırı yoksulluğu ve önlenebilir hastalıkları 2030 yılına kadar sona erdirmek için küresel bir kampanya yürüten One Campaign'den yapılan açıklamada, artan faiz oranlarının ve Dünya Bankasından yeterli miktarda karşılanabilir sermaye alınmamasının halihazırda yüksek borç sıkıntısı riski altında olan ülkeler üzerindeki ekonomik baskıları artırdığı kaydedildi.



Açıklamada, One Campaign'in yeni analizinin, sermaye piyasalarından borçlanmanın Afrika ülkelerine Dünya Bankasından yeterli sermaye sağlandığı takdirde ödeyeceklerinin yüzde 500'üne mal olduğunu gösterdiği aktarıldı.



Bu durumun Afrika ülkelerinin 2017-2021 yılları arasında aldıkları borçlar için 56 milyar dolar daha ödemesine neden olabileceğini belirtilen açıklamada, finansman maliyetinin ciddi borç sıkıntısı riskiyle karşı karşıya olan 36 ülkenin büyüyen borç krizini körüklediği vurgulandı.



Açıklamada, söz konusu düşük maliyetli sermaye krizinin, artan sayıda düşük gelirli ülkenin krizden etkilenen ekonomilerini tersine çeviremeyeceği, sağlık ve eğitim gibi hayati hizmetlere yatırım yapamayacağı veya iklim krizine yanıt veremeyeceği anlamına geldiği ifade edildi.



Düşük maliyetli sermaye eksikliğinin tüm dünyayı etkileyebileceği işaret edilen açıklamada, Afrika'nın tek başına, ekonomik büyümesini hızlandırabilecek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabaları dönüştürebilecek geniş yenilenebilir enerji kaynaklarına ve karbon yakalama potansiyeline sahip olduğu ancak bu potansiyelin düşük maliyetli sermayeye erişim olmadan hayata geçirilemeyeceği aktarıldı.



Açıklamada, G20 liderlerine düşük maliyetli sermayeye erişimi artırmak için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.