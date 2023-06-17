Afrin'deki briket evlere roketli saldırı: 3 sivil yaralandı

TEL RIFAT'TA SON DURUM



PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimlerini ele geçirmişti.



Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.



PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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