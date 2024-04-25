Aliyev: Üç ülke Ermenistan'ı silahlandırıyor

"SİLAHLAR ERMENİSTAN'A TESLİM EDİYOR"



Ermenistan’ın içişlerine, uzaktaki ülkelerle ilişkilerine karışmadıklarını belirten Aliyev, “Hiçbir ülkenin içişlerine asla karışmayız ve bunu bütün komşularımız biliyor. Ama bu bizim ulusal güvenliğimizle ilgili bir konu. Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı bize karşı nasıl silahlandırdığını, bunu bize bir şeyi kanıtlamak istercesine açıkça yaptıklarını görerek sessizce oturup bekleyemeyiz” diye konuştu.



Azerbaycan’ın tavrını Ermenistan hükümetine ve şu anda Ermenistan'a sahip çıkmak isteyenlere de ifade ettiğini vurguladı.



Aliyev, “Ciddi bir tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız. Bu silahlar Ermenistan'a teslim ediliyor. Bu nedenle yine bu platformu kullanan Ermenistan'a mesajım, bunu yapmamanız gerektiğidir. Tekrar söylüyorum mesajım kibirli bir uyarı olarak algılanmamalıdır” ifadelerini kullandı.



Rusya, Karabağ'dan çekiliyor: Bu adımın anlamı ne? Haberi Görüntüle "ENDİŞELENMEYE HAKKIMIZ VAR"



Ermenistan’a karışmayacaklarını söyleyen Aliyev, kendilerine karşı askeri güç gösterildiğinde, bazen birliklerini iki ülkenin sınırlarında yoğunlaştırdıklarında sessiz kalamadıklarını belirtti.



Aliyev, "Bu bizim güvenliğimiz ve endişelenmeye hakkımız var. Bu nedenle onlara ve onları Azerbaycan'a karşı cephe olarak kullanmak isteyenlere mesajım şudur: Yapmayın. Ermenistan'a ne kadar silah gönderilirse gönderilsin bize karşı hiçbir şansları yok” şeklinde konuştu.



İkinci Karabağ Savaşı’nın da bunu gösterdiğini aktaran Aliyev, “Sadece 44 gün boyunca sıradan insanların tırmanamayacağı dağlara tırmandık ve bunu hafif silahlarla yaparak onların ordusunu tamamen yok ettik” dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin