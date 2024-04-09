Alman Bakan Baerbock: Gazze'deki durum cehenneme dönüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki durumun "cehenneme döndüğünü" söyledi.



Baerbock, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de aylardır acil şekilde gıda, su ve ilaç bekleyen insanlar için konunun artık somut olarak ele alınmasının önemine değinen Baerbock, Gazze'deki durum artık orada yiyecek bir şeyleri olmayan insanlar ve özellikle de çocuklar için her gün cehenneme dönüyor" dedi.

Baerbock, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Nikaragua'nın Almanya'yı İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olmakla suçlayarak açtığı davayı yorumladı. Alman bakan, "UAD'de şu anda yapılan savunmayı, en azından mahkemeye saygıdan dolayı yorumlamıyorum" dedi.



Baerbock, 7 Ekim'den sonraki ilk günden itibaren ülkesinin, "Hamas'ın sivillerin arkasına saklaması" nedeniyle bir ikilemle karşı karşıya kaldığını savundu.



Her devletin meşru müdafaa hakkını içeren uluslararası hukuka bağlı olduklarını en başından beri açıkça belirttiklerini ifade eden Baerbock, şunları söyledi:

"Bu, İsrail'in bir devlet olarak yok edilmesi amacıyla sürdürülen bu saldırılara karşı, dünyadaki her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkına sahip olduğu anlamına geliyor. Bu aynı zamanda uluslararası insancıl hukuka olan bağlılığımızı da içeriyor. Yine de İsrail hükümetinin bir görevi de Hamas ve sivil halk arasında ayrım yapmak ve Gazze'ye insani yardımın girmesine izin vermektir."