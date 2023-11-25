Alman basınından Ukrayna iddiası: Zelenski'ye müzakere baskısı için silah desteği azaltılacak

21 ayın geride kaldığı savaşta Rusya ve Ukrayna ordularının pozisyonları yazdan beri çok az değişti.



Ukrayna, başlattığı karşı saldırıda güney ve doğu cephelerinde ilerleme sağlayamadı.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre bu durum Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da rahatsızlık yaratıyor. Ve iki ülkenin hükümetleri Ukrayna'nın sahada bundan daha fazlasını elde edemeyeceği görüşünde.Bu nedenle barış görüşmelerinin başlamasını istiyorlar.



İddiaya göre Berlin ve Washington, Zelenski'yi barışa ikna etmek için Ukrayna ordusuna silah sevkiyatlarını azaltacak. Sadece mevcut cephenin tutulmasına yetecek kadar silah gönderilecek.



Bild'e konuşan bir Alman hükümet yetkilisi, "Zelenski böyle devam edemeyeceğinin farkına varmalı." dedi.



Aynı yetkili, Beyaz Saray'ın tavrının da müzakerelere başlanması yönünde değiştiğini söyledi.