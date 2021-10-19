Alman Bild gazetesinin yayın yönetmeni Julian Reichelt’in adı taciz skandalına karıştı

Almanya’nın en çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, taciz skandalıyla çalkalandı. Axel Springer bünyesindeki tabloid gazetesinden yapılan açıklamada yayın yönetmeni Julian Reichelt’in görevden alındığı duyuruldu.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild'in açıklamasında, Reichelt'ın özel hayatı ile iş ilişkisini ayırmayı başaramadığı vurgulandı ve 'yönetim kuruluna bu konudaki hatasını söyledi' denildi.

Açıklamada Reichelt’in cinsel taciz ya da görevini kötüye kullandığına dair bir ifade yer almadı. Reichelt’in altında çalışan kadınlarla ilişkisi olduğu belirtildi.



Julian Reichelt, Berlin'deki bir BILD100 etkinliğinde Merkel ile bir artaya gelmişti.

"İLİŞKİ YAŞADIĞI KADINI TERFİ ETTİRDİ" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Reichelt'ın bir çalışan ile ilişki yaşadığı, bu kişiyi terfi ettirdiği ortaya çıkmıştı. Bu iddia ilk olarak pazar günü New York Times'ta (NYT) yer almıştı. Yönetim kurulundan yapılan resmi duyuru ile bu haber de doğrulanmış oldu.



Reichelt'ın cinsel suistimal ve zorbalık suçlamaları ile de karşı karşıya kalmış ve tüm bulgularını örtbas etmeye çalıştığı iddia edilmişti.



Eski yayın yönetmeni bu yılın mart ayında yönetim kurulu tarafından geçici olarak kenara çekilmiş, ancak iki haftadan kısa bir süre sonra yeniden güçlü bir konuma getirilmişti.

REICHELT AÇIKLAMA YAPMADI



Bu konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Yönetim kurulu, 2021 baharında uyum prosedürünün sona ermesinden sonra bile, Reichelt'in özel ve profesyonel hayatı açıkça ayırmamaya devam ettiğini ve yönetim kuruluna bu konuda yalanlar söylediğini öğrendi.'



Bir savaş muhabiri olarak kariyerine başlayan, gazetenin yanın sıra Bild’in televizyon ayağını da yöneten Reichelt konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.