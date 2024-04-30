Alman diplomata Batı Şeria'da Filistinliler'den büyük tepki

Filistinlilerin tepki gösterdiği Almanya'nın Filistin Yönetimi Büyükelçisi Oliver Owcza, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret sırasında öğrencilerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Öğrencilerin tepkisi sonucu Alman diplomat bölgeden ayrıldı.

Alman diplomata Batı Şeria'da Filistinliler'den büyük tepki

'nın Yönetimi Büyükelçisi Oliver Owcza, işgali altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret sırasında büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Haber İsrail'in i24 haber sitesinde yer aldı.

Ramallah yakınlarındaki Birzeit Üniversitesi'ndeki Filistinli öğrencilerin tepkileri sonucu Alman diplomat bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Olay, Owcza'nın üniversite kampüsü içinde yer alan Filistin Müzesi'ne gelmesiyle yaşandı.

İnternette dolaşan videolarda, öğrencilerin diplomata tepki göstererek, gitmesini talep ettiği görülüyor.

Berlin, olayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya hakkında Uluslarası Adalet Divanı'nda dava açmıştı. 

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 35 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinliler, Batı'yı, İsrail'e silah sağlayarak Gazze'deki katliamlara destek olmakla suçluyor.

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