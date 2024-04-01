Almanya bugünden itibaren uyuşturucuya izin veriyor

Almanya, bugünden itibaren vatandaşların evlerinde 25 grama kadar uyuşturucu bulundurmalarına ve üç kenevir bitkisi yetiştirmelerine izin veriyor.

Almanlar dün gece yasa değişikliğini kutlamak için Berlin'deki Brandenburg Kapısı da dahil olmak üzere halka açık yerlerde bir araya geldi.



Haziran ayından itibaren, esrarın üyelere satılabileceği esrar sosyal kulüpleri kurulacak, ancak bu kurumların büyüklüğü 500 üye ile sınırlı olacak.

The Telegraph'ın aktardığına göre yasa geriye dönük olarak uygulanacak ve böylece esrar bulundurma suçundan hüküm giyen herkesin cezası iptal edilebilecek.



Ülkenin 16 bölgesindeki eyalet savcıları, yasanın yürürlüğe girmesinden önce hangi mahkumların serbest bırakılması gerektiğini görmek için binlerce vakayı değerlendiriyor.



Hamburg'da polis 55 mahkumu serbest bıraktı ve esrar ticaretiyle bağlantılı aktif bir insan avını durdurdu.



Hamburg savcıları "Bu davalar en yüksek önceliğe sahip" açıklamasında bulundu.