Almanya, İsveç parlamentosuna saldırı hazırlığındaki iki DAEŞ'liyi gözaltına aldı

Federal savcılığın yaptığı açıklamaya göre Almanya, İsveç parlamentosuna saldırı planladıkları iddiasıyla iki şüpheli DEAŞ üyesini bugün gözaltına aldı.



Savcılıktan yapılan açıklamada, İbrahim M.G. ve Ramin N. adlı iki Afgan vatandaşının, İsveç'teki Kuran yakma eylemlerine misilleme olarak bir saldırı planladıkları şüphesiyle Almanya'nın doğusundaki Gera kentinde gözaltına alındıkları belirtildi.



Savcılara göre şüpheliler, 2023 yılında DAEŞ'in Horasan koluna katılmış ve yaklaşık 2 bin avro bağış toplamışlardı.

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