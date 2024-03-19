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Almanya, İsveç parlamentosuna saldırı hazırlığındaki iki DAEŞ'liyi gözaltına aldı

Almanya, İsveç parlamentosuna saldırı planladıkları iddiasıyla iki DAEŞ üyesi Afgan vatandaşını gözaltına aldı. İki kişinin, İsveç'teki Kuran yakma eylemlerine misilleme yapacağı şüphesi bulunduğu belirtildi.

Almanya, İsveç parlamentosuna saldırı hazırlığındaki iki DAEŞ'liyi gözaltına aldı

Federal savcılığın yaptığı açıklamaya göre , parlamentosuna saldırı planladıkları iddiasıyla iki şüpheli DEAŞ üyesini bugün gözaltına aldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, İbrahim M.G. ve Ramin N. adlı iki Afgan vatandaşının, İsveç'teki Kuran yakma eylemlerine misilleme olarak bir saldırı planladıkları şüphesiyle Almanya'nın doğusundaki Gera kentinde gözaltına alındıkları belirtildi.

Savcılara göre şüpheliler, 2023 yılında 'in Horasan koluna katılmış ve yaklaşık 2 bin avro bağış toplamışlardı.

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