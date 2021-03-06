Almanya'da hızlı test satışı çıktı

Market zincirleri dahil olmak üzere pek çok yerde bu sabah itibariyle testler satışa sunuldu.



Kozmetik mağazalarının salı günü testleri piyasaya süreceği, eczanelerin de hızlı testlerin tedarikine başlamak istediği bildirildi.



İçinde Almanya’da üretilen beş adet hızlı test bulunan bir paketin fiyatı yaklaşık 25 euro. Talebin çok yüksek olduğu belirtiliyor.



Almanya Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü, 24 Şubat’ta vatandaşlar tarafından uygulanabilen bu testlere ilk onayı vermişti.