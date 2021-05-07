Almanya’dan aşı patentinin kaldırılmasına ret

Almanya’nın, ABD yönetiminin Covid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğu bildirildi.



Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü, "Fikri mülkiyetin korunması bir yenilik kaynağıdır ve gelecekte de öyle kalmalıdır" dedi.



Aşı üretiminde sınırlayıcı faktörün patentlerin değil, üretim ve yüksek kalite standartların olduğunu vurgulayan sözcü, "Biz Almanya olarak, Avrupa Birliği ve dünyada aşı üretim kapasitesinin artırılması için yoğun çaba harcıyoruz" ifadesini kullandı.



BEYAZ SARAY: KONU GÜNDEMDE



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda karar alınmadığını belirtmişti.



ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, DTÖ'de gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.



Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken zengin Batılı ülkelerde plana karşı çıkan şirketlerin ve araştırmacıların sayısı oldukça fazla olması da dikkati çekiyor.

UĞUR ŞAHİN: FERAGAT DOĞRU DEĞİL



Bu arada, Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.