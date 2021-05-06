"Aşıda patent kalksın" tartışması

Moderna ve Pfizer'in de aralarında bulunduğu ilaç üreticileri, patentlerin kaldırılmasının ters tepebileceği görüşünde. Aşı üreticileri, patentlerden vazgeçerlerse varyantlarla mücadelenin de zora gireceği düşüncesini paylaşıyor.



Şirketler, patent haklarından vazgeçilmesinin, aşı erişimini hızlandırmaya yardımcı olmayacağını savunuyor.



Patentler kaldırılsa dahi, tedarik zinciri ve lojistik kısıtlamaların yanı sıra aşı içeriği ve aşıyı üretebilecek uzman konusunda da hala büyük bir bilinmezlik söz konusu olduğuna dikkat çekiyorlar.

YERLİ AŞI İÇİN ÖNEMLİ ADIM / VİDEO HABER