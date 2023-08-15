Almanya'nın en büyük tema parkında gösteri kazası: 7 yaralı

Almanya'nın en büyük tema parkı Europark’ta dalış gösterisi sırasında sahne ve havuzun çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Aynı parkta haftalar önce yangın çıkmıştı.

Almanya'nın en büyük tema parkında gösteri kazası: 7 yaralı
Foto: Sosyal medya

’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Rust’ta bulunan ülkenin en büyük tema parkı Europark’ta “Return of the Pirates” (Korsanların Dönüşü) adlı dalış gösterisinde sahne ve çöktü.

Kazada 5’i gösterici, 2’si ziyaretçi toplam 7 kişi yaralandı.

Almanya'nın en büyük tema parkında gösteri kazası: 7 yaralı - 1 Foto: AFP

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazanın yaşandığı bölümün yarın yeniden ziyarete açılacağı aktarıldı.

Europark’ta geçtiğimiz haziran ayında yangın çıkmış, yaklaşık 25 bin kişi parktan tahliye edilmişti.

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