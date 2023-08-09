Amazon ülkeleri 14 yıl sonra toplandı: Ormansızlaşmayla mücadelede anlaşamadılar

"Dünyanın Akciğerleri" olarak bilinen Amazon Ormanları'na sahip 8 ülkenin temsilcileri, 14 yıl sonra Brezilya'nın Belem şehrinde bir araya geldi.



Zirveye, ev sahibi ülke Brezilya’nın yanı sıra Bolivya, Kolombiya ve Peru’nun devlet başkanları katıldı. Venezuela, Ekvador, Surinam ve Guyana ise zirveye üst düzey yetkililer gönderdi.



Zirvenin gündeminde, ormansızlaşma ile mücadele, yasadışı altın madenciliğinin sona erdirilmesi ve bölgedeki sürdürebilir kalkınma için işbirliği gibi konular vardı.



Açılış konuşmasını yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı sona erdirme sözü verdi.



Ancak zirvenin en önemli gündem maddesi olan yağmur ormanlarının geleceği, zirvedeki en tartışmalı konuya dönüştü. Saatler süren görüşmelerin ardından Belem Deklarasyonu adı verilen ortak bir bildiri yayınlandı.

ANLAŞMA ÇIKMADI



ACTO ülkeleri, ormansızlaşma ile mücadele hedefleri ve bölgedeki petrol arama çalışmaları konusunda ortak bir anlaşmaya varamadı.



113 maddelik bildiride, yağmur ormanlarındaki yasadışı faaliyetler ve çevre suçları ile mücadele konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Bölgesel polis güçleri arasındaki işbirliğinin artırılması için Brezilya'nın Manaus şehrinde bir kolluk kuvvetleri merkezi açılacağı belirtildi.



Amazon Zirvesi, bugünkü toplantılarla sona erecek.

