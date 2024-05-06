BM: Refah saldırısı katliam olur, 600 bin çocuğun gidecek yeri yok

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in Refah'a yönelik olası saldırısına ilişkin uyarılarda bulundu. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Refah'taki 600 bin çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığını belirterek, zorla yerinden etme ve saldırılara karşı uyardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.



Gazze'deki insanların ölüm ve yaralanma korkularını aktarmanın çok zor olduğuna işaret eden Albanese, ölümleri sistematik olarak hesaplama ihtimali bulunmadığını belirtti. TEDAVİ EDİLEMEYEN YARALAR ÖLDÜRÜYOR



Albanese, bu durumun Gazze'dekilerin ne kadar "çaresiz" olduğu konusunda fikir verdiğini vurgulayarak, "İsrail, 7 aydan uzun süredir yerleşim bölgesinde sıkışıp kalmış nüfusa karşı saldırı başlattı. Ölü sayısı, sadece bombalar ve keskin nişancılar yüzünden artmaya devam etmiyor, aynı zamanda yaraları tedavi etmenin imkansızlığından da kaynaklanıyor. Antibiyotik, ağrı kesici, dezenfektan, doktor ve sağlık personeli yok" diye konuştu.



Gazze Şeridi'nde sivil altyapının yüzde 70'i sistematik bombardıman nedeniyle yok edildi.

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"ASKERİ MÜCADELE DEĞİL, SİVİL HALKA SALDIRI"



Gazze'de sıcaklığın artması nedeniyle bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyonların yayılma riskine işaret eden Albanese, insanların, özellikle de çocukların yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü aktardı.



Albanese, İsrail'in saldırılarının durmasının beklenmediğini dile getirerek, Refah'a yönelik olası saldırıya değindi.



Albanese, "Bunun askeri bir mücadele olmadığının farkında mıyız? Bu sivil halka yönelik bir saldırıdır. Bu gaddarlığın sona ermeden önce daha kaç canın alınması gerekiyor?" ifadesini kullandı. İSRAİL'iN YAPTIĞI MEŞRU MÜDAFAA DEĞİL



Refah'a yönelik saldırının insani, hukuki ve siyasi yönleri olduğuna işaret eden Albanese, "Hukuki açıdan bakıldığında bu saldırının sürdürülmesinin hiçbir gerekçesi yok. Ateşkes sağlanmalı. Bu hiçbir zaman bir meşru müdafaa savaşı olmadı. İsrail'in yaptığının meşru müdafaa olduğu iddia edilemez" dedi.



Albanese, İsrailli liderlerin 7 ayın ardından "zafer kazandıklarını" iddia etmelerine katılmadığını belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen yıktığını, bunun yeniden inşasının onlarca yıl alacağını vurguladı.



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"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"



Albanese, Gazze'ye saldırıların İsrail'in iç politikasında da gündem olduğunu kaydederek, "Netanyahu'nun sadece başbakan olarak değil, politikacı olarak da geleceği konusunda kaygıları var ancak kendisine karşı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yürütülen adli işlemlerin herkes farkında" dedi.



İşgal altındaki Filistin topraklarında insani durumun korkunç olduğunu dile getiren Albanese, işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki "insani ihtiyaçların giderilmesine erişimi sağlama yükümlülüğünü" yerine getirmediğini hatırlattı.



Buna göre İsrail, Gazze'de insani ihtiyaçları başkasının gidermesini de engelliyor. İnsani yardım konvoyları büyük bir gecikmeyle Gazze'ye giriyor ve ordu tarafından hedef de alınıyor. Çaresiz durumda olan ve yardıma ulaşmak için toplanan Filistinliler de vuruluyor. "TAM BİR KATLİAM OLACAK"



Albanesei "Bu ortamda çaresiz, yoksul ve açlıktan ölmek üzere olan Filistinlilerin bulunduğu Refah'a saldırı, bu koşullar altında tam bir katliam olacak. Uluslararası düzeyde de bu farkındalığın olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.



İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) aleyhine açılan "soykırım" davasındaki ihtiyati tedbir kararlarına uymamasını "meydan okuma" şeklinde değerlendirdi.



Bunun İsrail'in bağlayıcı tedbir veya BM Güvenlik Konseyinin Gazze ile ilgili kararlarına uymamasıyla da ilgili olduğunu ifade etti.