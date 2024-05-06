Gazze protestoları | Columbia Üniversitesi mezuniyet törenini iptal etti

Öğrencilerin Filistin'e destek protestolarıyla sarsılan Columbia Üniversitesi,15 Mayıs'ta yapılması planlanan mezuniyet törenini iptal ettiğini açıkladı. Yönetim, daha küçük çaplı ve okul bazında etkinlikler düzenleyecek.

Gazze protestoları | Columbia Üniversitesi mezuniyet törenini iptal etti

'deki Gazze protestolarının merkez üssü haline gelen Columbia Üniversitesi'nden yeni bir açıklama yapıldı.

Haftalardır süren Filistin'e destek protestolarıyla sarsılan Columbia Üniversitesi, 15 Mayıs'ta üniversite genelinde yapılması planlanan mezuniyet törenini iptal ederek daha küçük çaplı ve okul bazında etkinlikler düzenlemeye karar verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Mezuniyet etkinliklerimizin merkezini, 15 Mayıs'ta yapılması planlanan Üniversite genelindeki tören yerine, öğrencilerin akranlarıyla birlikte bireysel olarak onurlandırıldığı Sınıf Günleri ve okul düzeyindeki törenlerimiz oluşturmaya karar verdik" denildi.

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