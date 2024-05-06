Trump'tan Biden yönetimine "Gestapo" benzetmesi

Geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mayıs'ta Florida eyaletinde partisinin bağışçılarına yaptığı konuşmanın ses kayıtları ortaya çıktı.
Trump, bu ses kayıtlarında Biden yönetimini Nazi Almanyası gizli polis teşkilatı "Gestapo"ya benzetti.
Trump, hakkında açılan davaların Biden yönetimi tarafından planlandığını iddia ederek ses kaydında, "Bu insanlar Gestapo hükümeti yönetiyorlar ve sahip oldukları tek şey bu. Onlara göre kazanmalarının tek yolu bu. Bu onları öldürüyor ama beni rahatsız etmiyor" diye konuştu.
SUS PAYI DAVASI DEVAM EDİYOR
Trump'ın bu söylemleri kendisine yönelik çok sayıda suçlamanın siyasi amaçlı olduğu yönündeki şikayetini tekrarlamasının ardından geldi.
Eski başkanın bir yetişkin film yıldızına yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi gizlemekle suçlandığı 11 günlük "sus payı" davası henüz sonuçlanmadı.
BEYAZ SARAY'DAN TEPKŞ GECİKMEDİ
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Trump'ın söylemleri ve suçlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bates, "Başkan Biden, faşistlerin dehşet verici söylemlerini tekrarlamak, Neonazilerle öğle yemeği yemek ve cesur polis memurlarının hayatlarına mal olan çürütülmüş komplo teorilerini körüklemek yerine, şiddet içeren suçlarda son 50 yılın en büyük düşüşünü gösteren yaklaşımla, Amerikan halkını ortak demokratik değerlerimiz ve hukukun üstünlüğü etrafında bir araya getiriyor" açıklamasını yaptı.
TRUMP'IN IRKÇI AÇIKLAMALARI
Bu söylemler Trump'ın seçim kampanyası süresince kullandığı ilk ırkçı açıklamalar değil. Trump, kampanya süreci boyunca göçmenleri ve muhalifleri eleştirmek için bir dizi kışkırtıcı ve ırkçı açıklamalarda bulundu. 2024 seçimlerini kazanamaması durumunda yaşanacak "kan gölüne" karşı uyardı ve göçmenleri hayvanlara benzetti.
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