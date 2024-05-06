Trump'tan Biden yönetimine "Gestapo" benzetmesi

Geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mayıs'ta Florida eyaletinde partisinin bağışçılarına yaptığı konuşmanın ses kayıtları ortaya çıktı.

Trump, bu ses kayıtlarında Biden yönetimini Nazi Almanyası gizli polis teşkilatı "Gestapo"ya benzetti.



Trump, hakkında açılan davaların Biden yönetimi tarafından planlandığını iddia ederek ses kaydında, "Bu insanlar Gestapo hükümeti yönetiyorlar ve sahip oldukları tek şey bu. Onlara göre kazanmalarının tek yolu bu. Bu onları öldürüyor ama beni rahatsız etmiyor" diye konuştu.

SUS PAYI DAVASI DEVAM EDİYOR



Trump'ın bu söylemleri kendisine yönelik çok sayıda suçlamanın siyasi amaçlı olduğu yönündeki şikayetini tekrarlamasının ardından geldi.



Eski başkanın bir yetişkin film yıldızına yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi gizlemekle suçlandığı 11 günlük "sus payı" davası henüz sonuçlanmadı.