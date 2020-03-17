Amazon’da satmak için el dezenfektanı stokladı, hakkında soruşturma açıldı

ABD’de Matt Colvin adında bir adam 17 bin 700 tane el dezenfektanı stoklayıp Amazon üzerinden satmaya çalıştığı için hakkında soruşturma başlatıldı.



Tennessee’de yaşanan olayda Matt Colvin durum fark edilince satışa çıkardığı el dezenfektanlarını bağışlayacağını söylemiş olsa da Tennessee başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Colvin, ABD’deki ilk corona virüs kaynaklı ölümün onaylanmasından sonraki gün, kardeşiyle birlikte Tennessee’deki üç günü bulabildikleri tüm el dezenfektanlarını satın alarak geçirdiklerini söyledi.



Daha sonra dezenfektanları Amazon üzerinden satmaya başladı ve 70 dolara bir miktar da sattı.



Amazon, listelerinde yer alan el dezenfektanı ürünlerini sildi. Mendilleri ve yüz maskelerinin de belirgin fiyatta olanlarını sildi. eBay ise açıkça bu ürünlerin herhangi birinin satışını yasakladı.

Tennessee eyaletindeki kanunlara göre, olağanüstü hal ilan edimişse, yüksek talep gören bir ürünü, çok aşırı bir fiyat artışı satma eylemi yasak. Böyle bir durumdan suçlu bulunan bir kişi bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.

Tennessee Başsavcısı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu olağanüstü ihtiyaç anında fiyat fırsatçılığına tahammül edemeyiz. Bunların önüne geçebilmek için sert önlemler alacağız” dedi.



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