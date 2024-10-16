Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD 2024 seçim tarihi

Amerika Birleşik Devletleri'nde her 4 yılda bir kasım ayında başkanlık seçimleri düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimlerine geri sayım sürerken, anketler Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasında kıyasıya bir yarış olduğunu gösteriyor. Peki, Amerika Başkanlık seçimi ne zaman?

Amerika Başkanlık seçimi ne zaman? ABD 2024 seçim tarihi

ABD'de başkanlık seçimleri her 4 yılda bir kasım ayının ilk pazartesi gününü takip eden salı günü yapılıyor. Seçimlerde Demokrat Partili ile Cumhuriyetçi eski başkan yarışıyor. Seçimlerde ayrıca Senato ile Temsilciler Meclisi üyelerinin büyük çoğunluğu da netleşecek.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLABİLECEK?

18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.

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