ABD Başkan Donald Trump’ın göç sistemiyle ilgili reform çabaları ve yasa dışı göçle mücadele için uyguladığı baskı politikası devam ediyor.



Ülkede farklı eyaletlerde belgesiz göçmenlere yönelik yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Son olarak yönetim, yoksullara verilen sağlık hizmeti Medicaid, gıda karnesi ya da konut yardımı gibi kamu hizmeti desteklerinden faydalanan yasal göçmenlere ABD’de kalıcı oturma ve yaşama izni sağlayan Yeşil Kart’ın verilmesini engellemeyi öngörüyor.



Bunun da bazı göçmenlerin Amerikan vatandaşı olmasını çok zorlaştıracağı öngörülüyor.



Federal yasalar Yeşil Kart almak isteyenlerin zaten devlete yük olmayacaklarını kanıtlamalarını gerektiriyor. Ancak Pazartesi günü açıklanan yeni düzenlemeler bu göçmenlerin Yeşil Kart almasını engelleyecek bir dizi kamu destek programını da birer birer ortaya koyuyor.



ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri yetkilileri artık eğitim, aile içi gelir ve sağlık gibi etmenlerin yanı sıra göçmenlere yasal statü verilmesi için aldıkları devlet desteğini de inceleyecek.



Bu uygulama, göçmenlerin aileleriyle bir araya getirilmek için değil, yetenekleri doğrultusunda yasal statü sahibi olmaları şeklinde değiştirilmeye çalışılan göç sisteminin bir parçası olarak görülüyor.



Yeni kuralların Ekim ayı ortasından itibaren uygulanmaya başlaması bekleniyor. Bu kurallar ABD vatandaşları için geçerli değil.



ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Başkan Vekili Ken Cuccinelli, kural değişikliğinin Başkan’ın mesajını yansıttığını söyledi.



Cuccinelli, “Bu ülkeye gelen insanların kendilerine yettiğini görmek istiyoruz. Bu Amerikan Rüyası’nın temeli. Bunun temeli tarihimize özellikle de yasal göçün geçmişine dayanıyor” dedi.



Göçmenler devlet yardımı alanların küçük bir kısmını oluşturuyor. Zira göçmenlerin çoğunun statüsü bu yardımları almalarına engel oluyor.



Ancak insan hakları savunucuları bu uygulamanın göçmenlerin yardım istemesine engel olacağı görüşünde. Bu kişiler uygulamanın göç yetkililerinin daha fazla kişiye yasal statü verilmesini reddetmeleri için bir araç olacağını söylüyor.



Hükmete göre, ortalama 544 bin kişi her yıl Yeşil Kart başvurusu yapıyor. Bunların 382 bini ise bu yeni incelemeye maruz kalabilecekleri kategorilerde yer alıyor.



Yeni uygulamayla Yeşil Kart adaylarının üç yıllık vergi beyanı yapması ve iş sahibi olması gerekiyor. Özel sigortaları olması da bu kişilerin avantajına işliyor.

Sığınmacılar ve sığınma talep edenler ise bu uygulamadan muaf tutulacak.



Ancak Trump yönetimi ABD’den yapılan sığınma taleplerini de azaltmaya çalışıyor.



Yönetim son olarak ABD-Meksika sınırında sığınma talep edilmesini yasaklama kararı aldı, ancak bu uygulama mahkeme engeline takıldı.



Yönetim, sığınma talep eden çoğu Orta Amerikalı 30 binden fazla kişiyi göç davalarını bekleme sürecinde Meksika’ya geri gönderdi.

