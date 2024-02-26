Antarktika'da Türkiye büyüklüğünde buz eridi

Bilim insanları, Antarktika'da özellikle su buharı miktarındaki değişimlerin küresel iklim değişikliği nedeniyle arttığını belirledi.



Aynı zamanda İHA ve uydu tabanlı ölçme yöntemleri kullanılarak kar/buzul alanlarda önemli miktarda erime olduğu gözlemlendi.



2022 ve 2023 yılları arasında yaklaşık 100 metrekarelik kar ve buzul alanlarında ortalama 7 metreküplük azalma olduğu belirlendi.

BUZUL YARIKLARI OLUŞTU



Alansal bazda da benzer şekilde yaklaşık yüzde 11'lik bir kayıp olduğu, sadece 1 yıl içerisinde kar ve buzul alanlarında önemli erimeler bulunduğu, bu erimelerin sonucunda çeşitli buzul yarıkları ve su birikintilerinin oluştuğu tespit edildi.



Bilim insanları, buzulların bu hızla erimeye devam etmesiyle atmosfere daha fazla su buharı salınması ve sera gazı konsantrasyonlarının artması sonucu küresel iklim değişiminin hızlanmasının kaçınılmaz olacağını ifade ediyor.



Küresel iklim değişikliğinin hızlı artışının devam etmesi ise tatlı su kaynağı olan buzulların eriyip denize karışarak yok olması anlamına geliyor.



"CİDDİ BUZ KAYIPLARI MEVCUT"



TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika'da buzullarda çok ciddi kayıplar olduğunu belirterek, "Değişimlerin beraberinde ciddi miktarlarda buzul kayıpları mevcut. Son 3 senede ölçtüğümüz miktarları eğer biz tüm Antarktika'ya orantılayacak olursak sadece bu 3 yılda kaybettiğimiz miktarın tüm Antarktika'da kaybolduğunu düşünürsek bir 'Türkiye büyüklüğünde buz kaybı son 3 sene içerisinde gerçekleşti' diyebiliriz" şeklinde konuştu.