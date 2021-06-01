Araştırma: Karantinada okulların kapanması en çok anneleri etkiledi

İngiltere’de karantina sürecinde ebeveynlerin ruh sağlığı üzerine bir çalışma gerçekleştirildi.

Nuffield Vakfı tarafından finanse edilen çalışmada Essex, Surrey ve Birmingham üniversitelerindeki araştırmacılar, corona virüs karantinası sırasında okulların kapanmasının annelerin ruh sağlığına zarar verdiğini tespit etti.

KENDİLERİNİ DEĞERSİZ GÖRME VE UYUMA GÜÇLÜĞÜ

4 ila 12 yaş arası çocukların aileleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, ebeveynlerin 2020 yılının Nisan ile Kasım ayları arası dönemde 2019 yılının aynı dönemine göre daha kötü zihinsel sağlıkta olduğu tespit edildi.

Özellikle annelerin, evde gerçekleştirilen derslerin kontrolü, çocuk bakımı ve iş hayatının birleşik baskısı nedeniyle kendilerini değersiz görmeye başladıkları ve uyumakta güçlük çektikleri belirtildi.

BABALARIN RUH SAĞLIĞINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Çocukları okula dönen annelerin dönmeyenlere göre daha sağlıklı olduğu belirtilirken, babaların ise, çocukların okula dönüp dönmemesinin zihinsel sağlıkları üzerinde etkisi olmadığı bildirildi.

İngiltere'de 4 ila 12 yaş arası çocuğu olanbin 500 ebeveyn ebeveyn üzerinde yapılan araştırmada, babaların ruh sağlığında herhangi bir değişiklik olmadığının altı çizildi.

‘BU DURUM KARANTİNANIN GÖRÜNMEYEN ÖNEMLİ BİR MALİYETİ’

Araştırmayı gerçekleştiren kişilerden Essex Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırma Enstitüsü araştırma görevlisi Dr.Laura Fumagalli, "Çocukların okula gitmemesinin annelerin ruh sağlığı üzerindeki etkisi önemli ve bu durum karantinanın görünmeyen önemli bir maliyeti” derken, "Salgın sırasında annelerin yaşadığı zihinsel sağlıktaki düşüşün yarısından okulların kapanmasının sorumlu olabileceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fumagalli, “Babaların zihinsel sağlığının okul kapanışlarından etkilenmemiş olması dikkat çekici" derken, “Çocukları okula dönme olasılığı daha düşük olan anneler, kendilerini daha yalnız hissettiklerini bildirdiler” şeklinde konuştu.

Araştırmacılar, tespit edilen sonuçların, annelerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin geçici olduğunun da altını çizdi.