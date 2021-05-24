Pandemi ev ilanlarını da etkiledi

Arife Selin Gürer/ntv.com.tr

Corona virüs pandemisine rağmen kiralık konut fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Kiralık konut sayısı, konut arzı azaldığı için mevcut talebe yeterli gelmiyor. Yeni konut üretiminin yavaşlaması ve yatırım için alınan konut sayısının düşmesi, kiralık oranlarındaki artışlara etken olarak gösteriliyor.

Fiyatlardaki artışa ek olarak son dönemde kiralık ev ve işyeri ilanlarında salgın etkisiyle mülk sahiplerinin çok daha titiz davrandıkları ve değişik şartlar öne sürdükleri gözlemleniyor.

"MAL SAHİPLERİ İŞİ GARANTİYE ALMAK İSTİYOR"

Kiralık ilanı veren çoğu ev sahibi; kurumsal firma çalışanı ya da devlet memuru kiracı tercihinin yanı sıra sabit maaş bordrosu, medeni hal ve mülk dökümü çıktısı, sabit bordrolu geliri olan kefiller ve kefillerin maaş bordroları ile 1 yıllık kirayı peşin olarak almak istiyor.

Konuya ilişkin ntv.com.tr'ye açıklamada bulunan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Çok yoğun değil ama mülk sahipleri özellikle pandemi döneminde daha da titizlenerek böyle isteklerde bulunabiliyor. Birbirlerinden duyup isteyen de var. İnsanlar kendilerini garantiye almak istediği için esnafa ev vermek istemiyor. Öte yandan kanunen 3 aylıktan daha fazla kira depozitosu alınamaz" dedi.

İzmir'de bu durumun İstanbul'daki kadar yaygın olmadığını belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu da, "Evi tutacak olan kişi bir yerde çalışıyorsa şirket yazısı ya da bordro isteniyor. Artık uzun yıllardır bu bölgede emlakçılık yapıyor olanlar zaten kime ev veya işyeri verilip kime verilmeyeceğini iyi biliyor. Mal sahipleri de emlakçılara güveniyor. Arada biz varsak aranan şartları ve belgeleri sağlıyoruz. Yaz için kiralanan villalarda ise ücret peşin alınıyor.

İşyerleri kiraları biraz daha sorunlu, maalesef şu an salgın etkisiyle çok sayıda boş dükkan var ve mal sahipleri kiralamak isteyenlerle birebir görüşüyorlar" şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre, pandemi etkisiyle bahçeli müstakil evlere olan ilginin artması ve sosyal imkanlara rahat ulaşım, rakamlarda belirleyici oluyor.

selin.gurer@ntv.com.tr

ARŞİV: SALGINDA BAHÇELİ EVLERE TALEP KATLANDI