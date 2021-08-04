Araştırma: Küresel ısınma imparator penguenleri yok edebilir

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, küresel ısınma nedeniyle eriyen buz kütlelerinin dünyanın en büyük penguen türü olan imparator penguenlerinin soyunu tehlikeye attığı belirtildi. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, mevcut karbon emisyonları ve iklim değişikliği oranlarında herhangi bir değişiklik olmazsa, 2100 yılına kadar İmparator penguen kolonilerinin yüzde 98'inin yok olmanın eşiğine geleceğini tespit etti.

ntv.com.tr 04.08.2021 - 15:02 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 15:16

Araştırma: Küresel ısınma imparator penguenleri yok edebilir

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ABD’de yapılan araştırmada, mevcut karbon emisyonları ve iklim değişikliği oranlarında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde imparator penguenlerinin soyunun tehlikede olduğu belirtildi.

Global Change Biology dergisinde yayınlanan araştırmada, 2100 yılına kadar iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle imparator penguenlerinin yüzde 98’inin yok olabileceği aktarıldı.

Woods Hole Enstitüsü'nden penguen ekolojisti Stephanie Jenouvrier, “İmparator penguenlerin yaşam döngüsü, üremeleri, beslenmeleri ve tüy dökmeleri istikrarlı olarak deniz buzu olmasına bağlıdır” dedi.

2050'DE YÜZDE 70'İ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

2050 yılına kadar bu türün kolonilerinin yaklaşık yüzde 70'inin tehlike altında olacağı aktarılan çalışmada 2016 yılına dair Antarktika'nın Halley Körfezi'ndeki bir İmparator penguen kolonisi örnek verildi.

2016 yılında Antarktika'nın Halley Körfezi'ndeki bir İmparator penguen kolonisinde aşırı derecede düşük deniz buzu seviyelerinin görüldüğü ve bu durumun başarısız üremeye neden olduğun altı çizildi.

Dünyanın en büyük penguenleri olan imparator penguenleri, kış aylarında yalnızca Antarktika kıtasında üreyebiliyor.

ÜREMEK İÇİN EKSİ 40 DERECEYE İHTİYAÇ DUYUYORLAR

Üremek için eksi 40 santigrat derece sıcaklığa ihtiyaç duyan türün, yeterli deniz buzu olmadan hayatta kalamayacağı belirtiliyor.

Halihazırda dünyada yaklaşık 280 bin üreme çifti veya 625 ila 650 bin imparator pengueni olduğu biliniyor.

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